Turkije presenteert eigen elektrische 'droomauto'

Turkije heeft een aantal elektrische auto's onthuld die volledig in het land zelf zijn gemaakt. President Erdogan noemde dat een zestig jaar oude droom die bijna werkelijkheid wordt. "Als we deze auto wereldwijd op de weg zien, hebben we ons doel bereikt", zei hij tijdens een ceremonie.

De auto's zijn ontwikkeld door het Turkse consortium TOGG. Het gaat vooralsnog om een SUV en een sportmodel, maar er komen meer opties. De modellen kunnen volgens TOGG maximaal 500 kilometer rijden op een acculading.

Erdogan onthulde de eerste twee modellen en reed zelf een stukje: