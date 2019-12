Redding Thaise jeugdvoetballers wordt duiker na 1,5 jaar fataal

In Thailand is een marineduiker overleden aan de gevolgen van de redding van een jeugdvoetbalteam, anderhalf geleden uit een overstroomde grot. De bloedinfectie die hij toen opliep is hem fataal geworden, meldt de Thaise marine.

In juni vorig jaar waren twaalf jongens tussen de 11 en 16 jaar oud en hun coach op excursie in een grottencomplex in Noord-Thailand toen het zo hard begon te regenen dat de grotten overstroomden. De slachtoffers zaten ruim twee weken vast. Een team van honderden reddingswerkers haalde alle dertien levend uit de grot.

De Thaise duiker Beiret Bureerak werd na de reddingsactie ziek, waarna een bloedinfectie werd vastgesteld. Ondanks de behandelingen die hij daarvoor kreeg, verslechterde zijn toestand volgens de marine de laatste tijd snel.