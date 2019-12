Vuurwerk mogelijk lastig te zien door mist tijdens jaarwisseling

De jaarwisseling verloopt waarschijnlijk droog, maar er is volgens Weerplaza wel kans op mist. De koude nacht in combinatie met kruitdampen kunnen leiden tot dichte mist.

"Het duurt nog een aantal dagen en een verwachting zo ver vooruit is niet altijd betrouwbaar", zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. "Maar zoals het er nu uitziet kan het flink afkoelen in de nacht en is er inderdaad kans op mist."

Hogedrukgebied

Naar verwachting begint Oudjaarsdag bewolkt met lokaal wat regen. Dankzij een hogedrukgebied dat dichterbij komt, klaart het in de loop van de dag op en is het vrij zacht met maxima van ongeveer 8 graden. De wind valt waarschijnlijk grotendeels weg.

In de avond koelt het af tot rond het vriespunt. Die snelle temperatuurdaling is meestal aanleiding voor wat nevel of mist. Het afsteken van vuurwerk kan dat proces nog verergeren. Er ontstaan dan waterdruppeltjes op de kruitdampen van het vuurwerk, wat vuurwerkmist veroorzaakt.

De combinatie van een snelle temperatuurdaling, de vorming van mist door kruitdampen en een gebrek aan wind zou er volgens de huidige berekeningen dus voor kunnen zorgen dat het vuurwerk nauwelijks te zien is.