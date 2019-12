Vier mensen opgepakt na wilde achtervolging door Assen

Na een wilde achtervolging met twee auto's in Assen zijn vier mensen opgepakt. De politie zegt dat er een verkeersruzie aan vooraf ging.

De voertuigen crashten op een rotonde, schrijft RTV Drenthe. Daarna gingen de inzittenden met elkaar op de vuist. Daarbij werden volgens de politie slagwapens gebruikt en raakte één van de inzittenden gewond.

Drie verdachten werden opgepakt kort nadat de auto's waren gecrasht. Zij zaten allemaal in dezelfde auto. Een vierde verdachte uit die auto ging ervandoor, maar kon later ook worden aangehouden.

Tijdens de achtervolging kwam een van de auto's onder een viaduct op het fietspad terecht. Daarbij raakten een fietser en de bestuurder van een scootmobiel gewond. Zij zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Auto's in beslag genomen

De rotonde ligt bezaaid met brokstukken van de betrokken auto's. Ook verkeersborden en een lantaarnpaal sneuvelden.

Volgens de politie is er nog veel onduidelijkheid over hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe de ruzie is ontstaan. "De verdachten en de slachtoffers moeten eerst verhoord worden, voor we er meer over kunnen zeggen." De twee auto's zijn in beslag genomen voor onderzoek.