Groot alarm voor helikopter met storing

In Emst, bij Apeldoorn, heeft een helikopter een voorzorgslanding gemaakt. De reden was een storing, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Voor alle zekerheid zette de bemanning de helikopter in een weiland aan de grond.

In eerste instantie werd groot alarm geslagen, omdat gedacht werd dat een vliegtuig was neergestort. Behalve de brandweer en ambulances werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

De helikopter had twee mensen aan boord. De luchtvaartpolitie stelt een onderzoek in.