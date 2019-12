Fors meer zoekacties in gevangenissen

Elke gevangenis heeft al een eigen intern bijstandsteam, maar er kan opgeschaald worden als dat nodig is. Volgens directeur Cees Niessen van de gevangenis in Alphen aan den Rijn is het vooral handig als een team van buiten komt. "Zij zijn hier echt in gespecialiseerd. Voor hen is het dagelijks werk, onze eigen mensen doen het erbij. Zo kunnen wij er van leren en kunnen we ook zoveel mogelijk vinden."

Begin deze maand werden de cellen van de gevangenissen in Zutphen en Grave nog ondersteboven gekeerd op zoek naar telefoons en drugs. De inrichting in Brabant was daarom dagenlang dicht voor bezoekers.

Bij een zogeheten 'spitactie' door het landelijk bijstandsteam gaat het er grondig aan toe: