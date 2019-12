'IS vermoordt elf christenen in Nigeria'

De deelstaat Borno is sinds 2002 de bakermat van de islamitische terreurgroep Boko Haram. In 2016 splitste een tak zich af. Die ging zich Islamitsche Staat in West-Afrika noemen, naar voorbeeld van Islamitische Staat in Syrië en Irak, maar wordt ook nog vaak Boko Haram genoemd.

Borno grenst aan Niger, Tsjaad en Kameroen. Deze landen hebben met Nigeria afspraken gemaakt om terreurgroepen te bestrijden, maar het lukt ze nog niet om ze uit te schakelen.

De VN berichtte dinsdag dat in het noorden van Nigeria de laatste tijd veel burgers worden gedood of ontvoerd. Dat is vermoedelijk het werk van Boko Haram of IS.

Burkina Faso

Ook in andere landen in West Afrika waren de afgelopen dagen islamitische terreurgroepen actief. Bij een aanval op een legerbasis in Burkina Faso kwamen dinsdag 35 burgers, onder wie 31 vrouwen en 7 militairen, om het leven. Het leger wist een aanval af te slaan. Daarbij zouden tachtig leden van een terreurgroep zijn gedood. Elders liepen militairen in een hinderlaag, waarbij zeker elf militairen en vijf aanvallers werden gedood.

In Niger werden bij een actie van terroristen gisteren veertien militairen gedood. Eerder deze maand vielen terroristen uit Mali een legerbasis in het westen van Niger aan. Daarbij kwamen 71 militairen om.