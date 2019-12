'Deep dive' is jeukwoord: "Niet verstandig om te doen, zeker niet op kantoor"

Het 'jeukwoord' van 2019 is volgens NRC-columniste Japke-d. Bouma deep dive. Dat betekent zoveel als grondig onderzoek doen.

Een opmerkelijk woord gezien de betekenis, vindt Bouma. Echt diepduiken, vanaf 18 meter, kan namelijk gevaarlijk zijn. "Je krijgt stikstofnarcose en gaat wartaal uitslaan. Dat is niet zo verstandig om te doen, zeker niet op kantoor", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Een deep dive-sessie is gewoon een soort saaie vergadering waarin je een onderwerp bespreekt."

De columniste riep haar lezers vorige week via Twitter op om ergerlijke kantoorwoorden in te sturen. Andere woorden die ze in haar top-10 plaatste zijn "journey" en "een call in gaan".

Calls, invites en reminders

Er blijft maar onnodig Engels jargon bij komen, merkt Bouma op. "Vroeger was het alleen de vergadering die werd vervangen door een meeting. Tegenwoordig voert niemand meer telefoongesprekken; dat zijn calls." Ook spreken mensen over invites en reminders, terwijl daar prima Nederlandse woorden voor bestaan.