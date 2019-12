Longfonds: mensen ontvluchten hun huis vanwege vuurwerk

Negen op de tien mensen met een longziekte ervaren tijdens de jaarwisseling gezondheidsproblemen. 10 procent van die groep ontvlucht zelfs zijn huis, blijkt uit een enquête van het Longfonds onder ruim 180 leden.

"De impact van vuurwerk op mensen en hun longen is enorm", zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds. "Minstens 700.000 Nederlanders beleven een benauwd oud en nieuw."

Vuurwerk veroorzaakt tijdens de jaarwisseling in zeer korte tijd luchtvervuiling, zegt het Longfonds. De vervuiling is het ergst als het windstil en mistig is. Mensen met een longziekte ervaren dan kortademigheid en in sommige gevallen moeten ze naar het ziekenhuis.

Vuurwerkvrije zones

Uit onderzoek van het Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, blijkt dat 6 op de 10 van de mensen met astma en de longziekte COPD zich benauwd voelen door vuurwerk. "De nasleep van die vuurwerksmog is heel lang, het duurt vaak weken voordat mensen met een longziekte weer een beetje kunnen functioneren", zegt de Longfondsdirecteur.

Hij pleit daarom voor vuurwerkvrije zones. "Steeds meer gemeenten stellen vuurwerkvrije zones in, dat juichen we als Longfonds toe."