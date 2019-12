1000 jaar oud Maya-paleis ontdekt in Mexico

In Mexico hebben archeologen restanten gevonden van een 1000 jaar oud paleis dat werd gebruikt door de Maya's. Het gebouw is 55 meter lang,15 meter breed en 6 meter hoog.

De ontdekking is gedaan in Kulubá, een oude Maya-stad in de buurt van toeristenstrekpleister Cancún. Het paleis werd bewoond tussen 600-1050 na Christus, zeggen de archeologen. "We vermoeden dat het werd gebruikt door de elite van Kulubá."

De onderzoekers verwachten in de omgeving nog meer ontdekkingen te doen.