Netanyahu claimt overwinning voor leiderschap Likud-partij

De Israelische premier Netanyahu zegt dat hij de verkiezingen voor het leiderschap van zijn Likud-partij ruim heeft gewonnen. Op Twitter spreekt Netanyahu van een enorme overwinning.

Hij plaatste het bericht kort na de bekendmaking van de eerste resultaten. Die laten zien dat hij ruim 70 procent van de stemmen heeft gekregen. Inmiddels heeft Netanyahu's tegenstander oud-minister Gideon Saar zijn verlies toegegeven, en steun voor Netanyahu uitgesproken. De officiële uitslag wordt in de loop van de ochtend verwacht.

Ruim 115.000 leden van de Likud-partij konden gisteren kiezen wie hun nieuwe leider wordt. Ongeveer de helft van hen heeft gestemd.

Favoriet

Het was al duidelijk dat Netanyahu favoriet is. Hij is al veertien jaar onafgebroken partijleider, waarvan de laatste tien jaar als minister-president.

De nieuwe leider moet de de rechtse partij leiden naar de verkiezingen van maart. Het is de derde keer in een jaar tijd dat er parlementsverkiezingen gepland staan.