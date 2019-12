Zusters willen in klooster blijven wonen, dus delen ze de ruimte

Ooit woonden er meer dan honderd zusters in klooster Nazareth in Oirschot. Dat zijn er nu nog maar zo'n 30. De zusters Franciscanessen willen graag in het klooster blijven wonen, "maar leegstand is verlies", zegt de 84-jarige zuster Eugenie Elbers. Dus moet het klooster de ruimte delen met anderen om ervoor te zorgen dat het gebouw blijft bestaan en dat de zusters er kunnen blijven wonen.

In delen van het klooster zitten sociale huurwoningen en ateliers. Ook is er een instelling voor langdurige zorg gevestigd. De zusters Franciscanessen hebben lang een belangrijke rol gespeeld in de zorg en het onderwijs in de gemeente Oirschot. Maar die tijd is voorbij.

Ze zijn daarom blij dat er nu een zorginstelling in het klooster zit. "Op deze manier kunnen we onze gebouwen ten dienste stellen van mensen die zorg nodig hebben. Want zorgen zit in onze genen", zegt Elbers. Zo blijft de geest van de orde van zusters Franciscanessen voortleven, is de gedachte.