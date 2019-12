Gekidnapte vredesactivisten Afghanistan weer vrij

Een groep gekidnapte vredesactivisten in Afghanistan is vrijgelaten. De 27 leden van de People's Peace Movement (PPM) werden dinsdag ontvoerd, vermoedelijk door de Taliban.

Volgens een leider van de Afghaanse vredesorganisatie liep hun konvooi in een hinderlaag in de provincie Farah, in het westen van het land. De daders dwongen het konvooi van zes auto's tot stoppen en reden met de inzittenden naar een onbekende locatie.

De Taliban zeggen dat de PPM wordt gefinancierd door de Afghaanse overheid, maar de activisten ontkennen dat. In oktober werden zes activisten van de PPM ontvoerd door de Taliban. Ook die waren na korte tijd weer vrij.

Onderhandelingen

De PPM zet zich in voor een staakt-het-vuren in het door geweld geteisterde Afghanistan, dat ongeveer voor de helft in handen is van de Taliban.

Begin deze maand werden de onderhandelingen over vrede tussen de Taliban en de Verenigde Staten weer opgestart. In september leek een akkoord ophanden, maar president Trump stopte de gesprekken na een aanslag in Kabul die werd opgeëist door de Taliban.

Bekijk hier wie de Taliban zijn en wat hun rol is in Afghanistan: