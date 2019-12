Man aangehouden voor bedreigen agenten via Telegram

De Rotterdamse politie heeft een man aangehouden wegens het bedreigen van twee agenten. Hij wordt ervan verdacht dat hij een foto van hen heeft geplaatst in een Telegram-chatgroep. Ook zou hij een beloning hebben uitgeloofd voor informatie over hun identiteit en worden de agenten in het bericht bedreigd.

RTL Nieuws schrijft dat in criminele Telegramgroepen vaker honderden euro's tipgeld worden uitgeloofd om de identiteit van politieagenten te achterhalen. Volgens RTL blijkt uit berichten op Telegram dat de leden van de chatgroepen de naam en adresgegevens van agenten willen achterhalen om hen te stalken, hen te bedreigen of hun iets aan te doen.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Rotterdam bevestigt de aanhouding. Het gaat om een man van 23 uit Papendrecht. Het OM onderstreept dat de huidige tijd en de rol van de sociale media vragen om waakzaamheid van de politie, ook op internet. "Ook daar wordt daarom gesurveilleerd. De politie kijkt mee in chatgroepen, appgroepen en dat soort zaken."

Strafbaar

De woordvoerder zegt dat het voor agenten waarschijnlijk "heel erg bedreigend en intimiderend" is als op internet naar hun privégegevens wordt gezocht. Op zichzelf is dat niet strafbaar. Een foto van een agent openbaren is dat ook niet. Het wordt bijvoorbeeld als het gepaard gaat met bedreiging.

De aangehouden man is weer vrijgelaten, maar hij blijft verdachte. De officier van justitie neemt een besluit over vervolging wanneer het onderzoek is afgerond.