Mexico klaagt over 'belegering' ambassade in Bolivia

Mexico vraagt het Internationaal Gerechtshof in Den Haag te bemiddelen in een diplomatieke ruzie met Bolivia. Het land vindt dat er te veel politiemensen bij zijn ambassade in La Paz zijn gestationeerd en beschuldigt Bolivia van intimidatie.

Het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak eerder van een belegering van de diplomatieke post. Sinds begin deze week staan er op momenten twee keer zo veel politiemensen rond het ambassadeterrein als gebruikelijk. Het zou gaan om zo'n zeventig agenten.

Aanleiding voor de grotere politiemacht is het besluit van Mexico om negen getrouwen van de gevluchte oud-president Morales onderdak en asiel te verlenen op het ambassadeterrein. Bolivia is ongelukkig met dat besluit. Het gaat om onder anderen de voormalige ministers van Justitie, Defensie en Cultuur en Morales' voormalige stafchef.

Geen vrijgeleide

"We hebben de noodzakelijke maatregelen genomen, zodat de manschappen het meteen doorhebben als de voortvluchtigen hulp krijgen om het land te ontvluchten", verklaart een Boliviaanse onderminister de extra troepeninzet. Hij zegt dat de Morales-getrouwen onder geen beding een vrijgeleide krijgen.

De negen worden beschuldigd van verkiezingsfraude en andere misdaden. De extra politiemensen zouden ook nodig zijn omdat er demonstraties in de buurt op stapel stonden.

Morales trad begin vorige maand af na aanhoudende protesten tegen de verkiezingsuitslag en vluchtte naar het buitenland. Hij kreeg in eerste instantie politiek asiel in Mexico, maar vestigde zich twee weken geleden in Argentinië. Van daaruit kan hij makkelijker contact onderhouden met zijn medestanders in Bolivia.