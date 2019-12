Britten en Fransen onderscheppen tientallen migranten op Het Kanaal

De Britse kustwacht heeft vanochtend vroeg verschillende boten met migranten onderschept voor de kust bij Dover. Er waren in totaal 49 mensen aan boord. Velen hadden onderkoelingsverschijnselen.

Over de identiteit van degenen die aan land zijn gebracht is niets bekendgemaakt, en ook niet over de omstandigheden waaronder ze op zee werden aangetroffen.

Aan de andere kant van Het Kanaal, bij Boulogne-sur-Mer, vond een Franse marinehelikopter veertien migranten in een opblaasboot. Ook zij waren onderkoeld en zijn naar een ziekenhuis in de kustplaats gebracht. Acht anderen waren daar al heen gebracht toen ze wilden vertrekken naar Engeland.

Dit jaar zijn tot nog toe ruim 1700 mensen Het Kanaal overgestoken, in de hoop in het Verenigd Koninkrijk asiel te krijgen en een bestaan te kunnen opbouwen. Vorige week hield de Britse kustwacht nog 69 migranten uit Iran, Irak en Oezbekistan aan.

Migranten proberen steeds vaker de gevaarlijke overtocht van Frankrijk naar Groot-Brittannië te maken: