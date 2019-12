Grootscheepse klopjacht in Servië na ontvoering 12-jarig meisje

Servië is in de greep van een grootscheepse zoektocht naar een meisje van 12, dat sinds vorige week wordt vermist. De politie gaat ervan uit dat het meisje nog in leven is. Er wordt een klopjacht gehouden op de man die haar mogelijk heeft ontvoerd.

Die man zat tussen 2006 en 2018 een gevangenisstraf uit wegens zedenmisdrijven. Toen deze Ninoslav Jovanovic vorig jaar vrijkwam werd hij na enkele dagen weer vastgezet, omdat hij vrouwen lastig viel op sociale media. In maart kwam hij weer op vrije voeten. Zijn bijnaam luidt "de kapper van Malca", omdat hij voor de rechter heeft bekend dat hij de gewoonte had zijn slachtoffers te scheren.

Er zijn honderden agenten ingezet bij de klopjacht in de bossen in het zuidoosten van Servië, rondom de stad Knjazevac. Ze hebben de hele nacht doorgezocht en krijgen hulp van speurhonden, helikopters en infraroodcamera's.

Er is een video vrijgegeven van de plek waar Jovanovic het meisje uit Nis mogelijk verborgen heeft gehouden, meldt de Servische nieuwszender B92. Het gaat om een leegstaand huis in Oresac. Daar is de verdachte gisterochtend gezien. De politie heeft de plaats uitgekamd, maar zonder resultaat.