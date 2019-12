Luxe jacht even aan de grond bij Vlissingen

Op de Westerschelde is een gloednieuw luxe jacht bij Vlissingen aan de grond gelopen. De oorzaak was een gebroken sleepkabel die in de schroef van de sleper was terechtgekomen.

Het jacht is nog niet af. Het is een metalen casco dat in Oost-Europa op een werf van Damen Shipyards is gebouwd. Het werd naar Vlissingen gesleept om bij Amels Holland, een andere dochter, te worden afgebouwd.

"Het was rustig weer, dan hoeft er niet veel schade te zijn", zegt een woordvoerder van Damen Shipyards. "Maar of dat zo is moeten we nog bekijken." Het jacht is nu naar de Buitenhaven van Vlissingen gesleept.

Iemand op de boulevard filmde hoe het casco aan de grond liep: