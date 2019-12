Zoektocht naar vermisten na lawine in Zwitsers skigebied

Het heeft de afgelopen dagen flink gesneeuwd in de Alpen, waardoor het lawinegevaar groter is. Zeker op hoogten boven de 1000 meter. Weerplaza voorspelt dat er deze dagen in Zwitserland lokaal tot 40 centimeter sneeuw kan vallen.

Na vijf uur gered

Ook in Oostenrijk is er veel sneeuw gevallen, met de nodige lawines tot gevolg. Gisteravond lukte het de Oostenrijkse bergreddingsdienst om een skiër na ruim vijf uur uit de sneeuw te bevrijden.

Een vriend van de 26-jarige man sloeg alarm, omdat hij maar niet terugkeerde van een tocht op de berg Pleschnitzzinken, in de deelstaat Stiermarken.

Met hulp van een speurhond en een lawinepieper die hij bij zich droeg kon de man door de hulpdiensten worden opgespoord. Het hoofd van de reddingsdienst sprak over "een kerstwonder", omdat de skiër het geluk had dat in het pak sneeuw ruimte voor zijn gezicht was om te ademen.

De man was ernstig onderkoeld, maar volgens de politie buiten levensgevaar.