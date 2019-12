Inval in kantoor Russische oppositieleider, medewerker naar Nova Zembla

Navalny werd eind juli opgepakt, omdat hij had opgeroepen tot een protestmanifestatie in verband met lokale verkiezingen in Moskou in het najaar. In de gevangenis kreeg hij gezondheidsklachten; Navalny zei dat hij was vergiftigd. Na dertig dagen kwam hij vrij.

In september resulteerden die verkiezingen in een grote nederlaag voor de partij die president Poetin steunt, Verenigd Rusland. Vier dagen na de stembusgang doorzocht de politie woningen en kantoren van aanhangers van Navalny, officieel om aanwijzingen te vinden voor witwassen. Volgens de oppositie was dit onderzoek politiek gemotiveerd.

Nova Zembla

Afgelopen maandag werd een naaste medewerker van Navalny, Roeslan Sjaveddinov, opgepakt in zijn flat in Moskou. Een dag later bevond hij zich 2000 kilometer noordelijker, op een militaire basis op Nova Zembla, volgens de autoriteiten voor het vervullen van zijn dienstplicht.

Volgens Navalny verzette Sjaveddinov zich om medische redenen tegen de militaire dienst. "Hem de dienstplicht laten vervullen is alleen maar een manier om hem achter slot en grendel te krijgen", zei Navalny.