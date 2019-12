Halsema schrijft briefje voor Amsterdamse Daniël zonder papieren

Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft een briefje geschreven voor Daniël Buter, een jongen uit Amsterdam-Noord die mogelijk Nederland wordt uit gezet.

In het Marathoninterview op NPO Radio 1 zegt ze: "Ik heb een briefje geschreven waarin staat dat dit Daniël Buter is. Dat hij geen papieren heeft, maar dat hij vrij in Amsterdam moet kunnen rondlopen en dat er anders contact met mij moet worden opgenomen. Met dat briefje heb ik hem kunnen wegsturen. En ik hoop dat hij nu weer lekker op zijn fiets door Noord rijdt." Ze zegt te hopen dat het briefje verkreukeld in Buters portemonnee zit en dat hij het verder niet nodig heeft.

Kopie van verlopen paspoort

De 19-jarige Buter werd geboren in Amsterdam en groeide op bij zijn grootouders. Grootvader is Nederlander, grootmoeder heeft al jaren de Nederlandse nationaliteit. Maar Buter dreigt te worden uitgezet naar de Dominicaanse Republiek, het geboorteland van zijn ouders. Zij lieten hem als peuter achter bij zijn grootouders.

Toen Buter zich in 2016 wilde inschrijven bij een mbo-opleiding bleek dat hij de Nederlandse nationaliteit niet had. Zijn moeder, in wiens paspoort hij stond bijgeschreven, had die bij haar vertrek uit Nederland opgegeven en zijn grootouders hebben nooit voogdij aangevraagd. Door fouten en toevalligheden bleef jarenlang onopgemerkt dat Buter officieel geen Nederlander is.

Hij gebruikte een kopie van het (verlopen) paspoort van zijn moeder om zich bijvoorbeeld op scholen in te schrijven. Op vakantie naar het buitenland ging hij niet en hij is alleen als baby een keer in de Dominicaanse Republiek geweest.

Actieve zorgplicht

Begin november werd Buter opgepakt toen hij op bezoek was bij zijn opa. Op 6 december kwam hij vrij, nadat er een nieuwe aanvraag was ingediend voor een verblijfsvergunning, Die procedure mag hij in vrijheid afwachten, het besluit valt in februari. Toen zijn zaak begin december in de publiciteit kwam, nam burgemeester Halsema het meteen al voor Buter op.

"Ik ben van mening dat we uitvoerder zijn van de paspoortwet. Dat is een verplichting die we moeten naleven", zei ze toen. "Maar we hebben ook een actieve zorgplicht naar onze eigen inwoners om daar waar zij verdwaald raken in bureaucratie en regelingen, een helpende hand te bieden."