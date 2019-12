'Mijn hart is gebroken': Timmermans schrijft liefdesbrief aan Britten

"Ik houd van je, om wie je bent en wat je me gegeven hebt. Je hebt altijd bij me gehoord. Maar nu verlaat je me en breek je mijn hart."

In niet mis te verstane bewoordingen heeft Frans Timmermans een liefdesbrief aan de Britten geschreven. The Guardian heeft het hartenleed van de vicevoorzitter van de Europese Commissie gepubliceerd. Timmermans schrijft in de brief onder meer dat de Britten altijd welkom blijven als ze willen terugkeren in de Europese Unie.

De sociaaldemocraat schrijft hoe belangrijk de Britten in zijn leven zijn geweest. De liefde ontstond op een Britse school in Rome. Timmermans: "Ik ging terug naar Nederland, trouwde, werd vader, scheidde, trouwde opnieuw, werd verkozen in het parlement en benoemd tot minister, maar het Verenigd Koninkrijk was er altijd. Als deel van mij."