Vijftien jaar na de verwoestende tsunami: 'We kunnen niet eeuwig bang blijven'

Hoewel de herdenkingen vandaag voornamelijk in de getroffen landen worden gehouden, wordt de pijn van de ramp nog dagelijks gevoeld over de hele wereld. Bij de tsunami kwamen in totaal zo'n 2000 toeristen om het leven. Van hen waren er zeker 36 afkomstig uit Nederland.

Voor de Duitse Julia is Kerst sinds 2004 zwaarmoedig geworden, omdat het haar herinnert aan het verlies van haar moeder. "Mijn man zei dat ik moest ophouden een trieste betekenis aan deze dag te geven", zegt ze tegen persbureau DPA. "Ik moet Kerstmis normaal gaan vieren. Ook vanwege de kinderen."

'Thailand is tweede thuis'

Ze was 22 jaar toen ze op Tweede Kerstdag 2004 na het ontbijt in een hotel in de Thaise badplaats Khao Lak naar het strand liep met haar moeder. Daar zagen ze tot hun verbazing dat het water zich ver had teruggetrokken en er boten op het zand lagen, waarna er plots een gebulder klonk.

Het was te laat om nog te vluchten voor het kolkende water, dat volgens Julia voelde "als een wasmachine". Ze viel flauw, kwam weer bij in donkerbruin water tussen levenloze lichamen en wist meteen dat haar moeder dood was, ook al kwam de officiële bevestiging daarvan pas twee maanden later.

Zelf vloog ze drie dagen na de ramp, met zware verwondingen aan haar been, terug naar Duitsland.

In de jaren daarna reisde ze nog zes keer terug naar Thailand. Ze nam haar familie een keer mee naar het inmiddels herbouwde hotel in Khao Lak en leerde bij herdenkingen andere overlevenden kennen. Ook dit jaar is ze er weer bij. "Vreemd genoeg is Thailand op de een of andere manier een beetje een tweede thuis geworden".