Likud-leden beslissen over lot premier Netanyahu

Vandaag besluiten de leden van de rechtse Likud-partij of Benjamin Netanyahu hun leider blijft in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in Israël. In een verkiezing voor het lijsttrekkerschap neemt de premier het op tegen oud-minister Gideon Saar. Het is voor het eerst in vijf jaar dat er voorverkiezingen zijn binnen de partij.

De stemming komt op een gevoelig moment voor Netanyahu. Hij slaagde er twee keer op rij niet in om een coalitie te vormen, waardoor in maart voor de derde keer binnen een jaar parlementsverkiezingen gepland staan. Bovendien is Netanyahu vorige maand in drie corruptiezaken aangeklaagd voor onder meer omkoping en fraude.

Toch is Netanyahu vandaag de onbetwiste favoriet. Hij is al veertien jaar onafgebroken partijleider, waarvan de laatste tien jaar als minister-president. Eerder stond hij ook al zes jaar aan het roer van de Likud-partij, die bekend staat om de loyaliteit van haar leden. In de 46-jarige geschiedenis van de partij is Netanyahu pas de vierde leider.

Ander gezicht

Maar een deel van Likud vindt dat het tijd is voor een ander gezicht, nu de premier het land niet uit de politieke impasse weet te loodsen. De problemen van Netanyahu zijn niet langer te negeren, zegt gemeenteraadslid Alon Elroy van de kuststad Netanya: "Het is hem twee keer op rij niet gelukt om een coalitie te vormen en ik geloof niet dat het hem de volgende keer wel zal lukken."

Elroy organiseert in Netanya een verkiezingsavond met Gideon Saar, de enige tegenkandidaat. De 53-jarige parlementariër Saar was eerder minister van onder meer Binnenlandse Zaken en Onderwijs. Hij staat al langer bekend als een van de potentiële opvolgers van de premier, en is de enige binnen de partij die hem nu durft aan te vallen.