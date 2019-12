Na 33 jaar voor het eerst weer een kerstboom in spookstad bij Tsjernobyl

Voor het eerst sinds de kernramp in Tsjernobyl hebben oud-inwoners van de stad Pripyat een kerstboom neergezet. De boom staat midden op het plein van de verlaten stad.

In de boom hangen alleen geen kerstballen of slingers, maar de oud-inwoners hebben er foto's in opgehangen die meer dan 33 jaar geleden zijn genomen, voordat de stad werd geëvacueerd vanwege de Tsjernobyl-ramp. Pripyat en Tsjernobyl liggen vlak bij elkaar en liggen 33 jaar na de kernramp nog altijd in quarantainegebied, omdat de radioactiviteit in het gebied nog steeds is verhoogd.