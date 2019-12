Zeven migranten omgekomen op meer in Oost-Turkije

Op een meer in het oosten van Turkije zijn vannacht zeker 7 migranten omgekomen. De boot waarop ze zaten kapseisde toen het vaartuig de oever bij de plaats Adilcevaz naderde. 64 opvarenden konden worden gered.

Vijf migranten waren al dood toen hulpdiensten arriveerden. Twee anderen overleden in een ziekenhuis. Ook een aantal overlevenden is in een ziekenhuis opgenomen.

Het Van-meer ligt op zo'n honderd kilometer van de grens met Iran. De migranten komen onder meer uit Pakistan, Bangladesh en Afghanistan. Vrijwel zeker waren ze op weg naar West-Europa. Migranten steken vaker de Iraans-Turkse grens over om naar het Westen te komen. Waarom deze groep via het Van-meer reisde, is onduidelijk.