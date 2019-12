Wekdienst 26/12: herdenkingen tsunami 2004 en Tweede Kerstdag

En dan nog even dit:

De ouders van een doodzieke Nederlandse kleuter hebben hulp aangeboden gekregen van drie mensen uit de omgeving van Antwerpen. De 4-jarige Isabella werd begin deze maand opgenomen in een ziekenhuis in Antwerpen omdat er geen plek was op de kinderafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen.

Vader Benny Kruisselbrink vertelde onlangs in het AD dat hij al drie weken in een hotel in Antwerpen bivakkeert om zo dicht mogelijk bij zijn zieke dochter te kunnen zijn. Daarop boden drie Antwerpenaren hem spontaan een slaapplaats aan in hun huis. "Er was zelfs een dame die voor ons wilde koken en de was wilde doen. Zó ongelooflijk lief", zegt hij in het AD.