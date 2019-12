Ex-man van Noorse prinses Märtha Louise overleden

De ex-man van de Noorse prinses Märtha Louise, Ari Behn, is overleden. Hij was 47. Volgens Noorse media heeft Behn zelf een eind aan zijn leven gemaakt.

De Noorse koning Harald laat in een reactie weten dat hij en de koningin erg bedroefd zijn: "Ari was al vele jaren een belangrijk onderdeel van onze familie en we hebben warme, goede herinneringen aan hem", schrijft de vader van Märtha Louise op de site van het Noorse koningshuis. "We betreuren dat onze kleinkinderen nu hun geliefde vader hebben verloren."

Scheiding

Behn was schrijver en kunstenaar. In 2002 trouwde hij met prinses Märtha Louise. Ze kregen drie dochters. In 2016 gingen ze uit elkaar.

In 2017 vertelde Behn dat hij tien jaar eerder slachtoffer was geworden van acteur Kevin Spacey. Die zou zijn geslachtsdeel hebben vastgepakt tijdens een feestje ter ere van de Nobelprijs voor de Vrede.