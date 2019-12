Italiaanse minister van Onderwijs stapt op uit onvrede over budget

De Italiaanse minister van Onderwijs stapt op, uit onvrede over het budget van zijn ministerie. Minister Lorenzo Fioramonti zegt dat er miljarden nodig om de Italiaanse scholen en universiteiten te verbeteren, en dat geld kwam niet beschikbaar.

Bij zijn aantreden in september zei Fioramonti al dat hij zou opstappen als het onderwijsbudget niet met drie miljard euro zou worden verhoogd. Fioramonti zegt tegen persbureau Reuters dat hij afgelopen maandag zijn ontslagbrief heeft ingediend bij premier Conte.

Klap

Zijn ontslag is een klap voor het kabinet Conte-II, dat nog geen vier maanden geleden werd geïnstalleerd. Kort daarvoor was zijn eerste kabinet, dat werd gevormd door de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging en het rechts-populistische Lega, gevallen. Dat gebeurde nadat Lega-leider en vicepremier Salvini het vertrouwen in de partij had opgezegd.

Het nieuwe kabinet is een samenwerking tussen de Vijfsterrenbeweging en de linkse Democratische Partij. Het zijn twee politieke aartsvijanden met uiteenlopende standpunten, maar door samen te werken hopen ze te voorkomen dat er nieuwe verkiezingen komen, waarbij de partij van Salvini mogelijk de grootste wordt.

Fioramonti was de afgelopen maanden een van de meest uitgesproken ministers. Hij stelde voor om (extra) belastingen in te voeren op vliegtickets, plastic en suikerrijk eten om geld voor onderwijs binnen te halen. Ook was hij voorstander van verplichte lessen over klimaatverandering op scholen.