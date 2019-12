Belgen bieden ouders van overgeplaatst Nederlands patiëntje spontaan hulp

De ouders van een doodzieke Nederlandse kleuter hebben hulp aangeboden gekregen van drie mensen uit de omgeving van Antwerpen. De 4-jarige Isabella werd begin deze maand opgenomen in een ziekenhuis in Antwerpen omdat er geen plek was op de kinderafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen.

Vader Benny Kruisselbrink vertelde onlangs in het AD dat hij al drie weken in een hotel in Antwerpen bivakkeert om zo dicht mogelijk bij zijn zieke dochter te kunnen zijn. Daarop boden drie Antwerpenaren hem spontaan een slaapplaats aan in hun huis. "Er was zelfs een dame die voor ons wilde koken en de was wilde doen. Zó ongelooflijk lief", zegt hij in het AD.

Geen plek

Zijn dochter moest begin december met ademhalingsproblemen en hoge koorts met spoed worden overgebracht naar een kinder intensive care. In Nederland was geen plek, maar er werd wel een bed gevonden bij het ZNA Middelheim in Antwerpen.

Voor Kruisselbrink en zijn vrouw is dat, zonder file, 1,5 uur rijden. Daarom blijven ze meestal in Antwerpen. Zijn vrouw slaapt bij Isabella op de kamer, waar slaapplek is voor één ouder. Zelf slaapt hij met zijn moeder en negen maanden oude zoontje in een hotel in de buurt. "De kosten lopen flink op", zegt hij.

Toch hebben ze nog geen gebruik gemaakt van de aangeboden hulp. "Het is hartverwarmend, maar tegelijkertijd voel ik me een beetje opgelaten. Ik wil dat ze gewoon Kerst kunnen vieren." Wel houdt hij de telefoonnummers in zijn achterzak voor het geval Isabella langer in België moet blijven dan verwacht.

Opnamestop

Hij hoopte dat zijn dochter voor de Kerst naar Nederland zou kunnen worden overgeplaatst, maar er is nog steeds geen plek. De kinderafdelingen in bijna alle Nederlandse ziekenhuizen liggen overvol. Op veel plaatsen is een opnamestop ingesteld.

Volgens kinderarts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Károly Illy zijn er twee belangrijke oorzaken voor de overvolle afdelingen: er zijn te weinig kinderverpleegkundigen en door verkoudheidsvirussen zijn veel kinderen ziek.

Vooral het RS-virus veroorzaakt dit jaar problemen. Jonge kinderen krijgen daardoor ademhalingsproblemen en moeten soms worden opgenomen op de intensive care.