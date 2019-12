Zuid-Amerika in 2019: 'Het was een emotionele rollercoaster'

Hoewel de protesten, behalve in Venezuela, grotendeels gelijktijdig plaatsvonden, zijn er veel verschillen tussen de landen. Zo ontvlamde de situatie in Chili nadat de metrokaartjes vier procent duurder werden. "Dat lijkt weinig, maar het grootste deel van de bevolking moet al heel hard werken om rond te komen", zegt Maurino Alarcon.

In Bolivia was het gesjoemel rond de presidentsverkiezingen wat de emmer uiteindelijk deed overlopen. De zittende president Morales zette het tellen van de stemmen stil, acht uur later kwam hij als winnaar uit de bus. "Grote delen van de bevolking legden het land vervolgens drie weken lang plat", vertelt Carmen Gimenez. "Totdat hij opstapte."

De situatie in Venezuela is heel anders, denkt Rachel Rumai Diaz. "De bevolking komt hier al jaren in opstand tegen het socialistische regime. Maar Maduro weet van geen wijken." Onder zijn bewind is het land in financieel verval geraakt. Gierende inflatie, stroomuitval en watergebrek zijn aan de orde van de dag.

Begin dit jaar liet oppositieleider Juan Guaidó zichzelf uitroepen tot interim-president. Honderdduizenden Venezolanen gingen de straat op en Maduro's dagen leken geteld. "Een emotionele rollercoaster was het."