Een feest met 1200 mensen: 'Kerst zoals Kerst bedoeld is'

"Een heel vredige sfeer eigenlijk", zegt een buurtbewoner die er al jaren komt op Eerste Kerstdag. Als hij hier niet zou zijn, zou hij waarschijnlijk thuis zitten werken. Hij zegt het meest te genieten van de grote diversiteit aan mensen die naar de kerk komen.

Ook Tonny komt hier al jaren. "Ik had altijd een bloedh.. ik vond Kerstfeest altijd... nee. Maar sinds ik bij de Dominicus kom, dat is al tien jaar of langer geleden, ervaar ik echt dat het feest is. Dat ik niet alleen ben, dat je jezelf kan zijn, dat er heel veel mensen zijn die gelijkgestemd zijn. Een soort van familieachtig gevoel."

's Avonds wordt een driegangenmenu geserveerd, dat bereid is door vrijwilligers."Dit is Kerst zoals ik denk dat het bedoeld is", zegt een van de vrijwilligers. "Los van geloof, los van alles. Je bent met elkaar, het maakt niet uit wie je bent, welke achtergrond je hebt."

Na het eten gaan de voetjes van de vloer en kan er nog tot een uur of elf gedanst worden op de muziek van DJ Miss Twist.