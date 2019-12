Noren betalen hoofdprijs voor snoep, dus gaan ze naar Zweeds luilekkerland

Jarenlang werd de suikertaks in Noorwegen met kleine beetjes verhoogd en nam de verkoop van snoep en frisdrank geleidelijk af. Maar dat gaat veel te langzaam, vindt de Noorse regering. Daarom werd de suikertaks een jaar geleden met 80 procent verhoogd voor snoep en met 40 procent voor frisdrank.

Dat was hard nodig, vindt hoogleraar voedingskunde Knut-Inge Klepp. "Noorwegen hoort bij de landen in Europa waar het meeste snoep en frisdrank wordt geconsumeerd. Met name jongeren zijn gevoelig voor een verhoging van de prijzen."

Consumptie suiker afgenomen

De flinke verhoging van de suikerprijzen betekent ook dat meer Noren voor snoep en fris naar Zweden uitwijken. Hoewel deze grenshandel nog niet in de statistieken is opgenomen, is de algehele trend volgens Klepp dat de Noren minder snoep en frisdrank consumeren.

Zo is de consumptie van suiker de afgelopen tien jaar met 27 procent afgenomen. Bovendien is snoep online in het buitenland kopen vanaf 2020 geen optie meer voor de Noren. Door nieuwe online-importtarieven wordt deze ingekochte snoep en frisdrank vijf keer zo duur.

Klepp merkt dat er vanuit andere landen belangstelling is voor de Noorse suikertaks. Hij is net in China geweest waar hij tijdens een bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie over de Noorse ervaringen heeft verteld. En ja, hij doet wat hij predikt. Hij eet gezond (heel soms een beetje chocola) en neemt altijd de trap, ook naar de negende verdieping van zijn kantoor. "Alleen als ik gasten heb zoals nu, en ik sociaal moet zijn, pak ik de lift", zegt hij.