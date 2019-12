Schapen maken kerstplaatje in Helvoirt compleet

De straten van Helvoirt zagen er deze Eerste Kerstdag eventjes heel even uit als een kerstkaart. Herders Marly Gommans en Mischa Kienhui trokken met hun kudde van ruim tweehonderd schapen dwars door het Brabantse dorp.

De schapen grazen normaal in Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen, iets verderop. Rond deze tijd van het jaar worden ze altijd naar de weilanden aan de andere kant van Helvoirt geleid, om daar nog een paar dagen te grazen. Vervolgens gaan ze naar hun winterverblijf, waar ze rond 6 januari (Driekoningen) kunnen lammeren.

De bonte optocht in de straten van Helvoirt, begeleid door de honden Close By en Bes, verliep zonder problemen, meldt Omroep Brabant. Een paar automobilisten konden er niet door en moesten even wachten. De schapen staan nu weer aan de andere kant van het dorp te grazen.