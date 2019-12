Politie pakt snelheidsduivel A59: 'Walking home for Christmas'

Voor een automobilist op de A59 bij Terheijden was het op kerstavond geen "driving home for Christmas, maar walking home". Dat meldt de verkeerspolitie op Twitter, naar een variant op het bekende kerstliedje Driving home for Christmas van Chris Rea.

De automobilist scheurde gisteravond met 228 kilometer per uur over de snelweg langs een politieauto, meldt Omroep Brabant. Dat is bijna 100 kilometer sneller dan op de A59 is toegestaan. "Iedereen wil op kerstavond graag op tijd thuis zijn", zegt de verkeerspolitie, maar in dit geval is dat waarschijnlijk niet gelukt. De snelheidsduivel werd achterhaald, zijn rijbewijs moest hij inleveren en zijn auto laten staan.