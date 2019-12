Bloomberg huurde gevangenen in voor telefoontjes naar kiezers

"We kwamen erachter toen de journalist van The Intercept ons belde", schrijft Bloomberg. Volgens hem is toen onmiddellijk de samenwerking beëindigd met het bedrijf dat de gevangenen inhuurde. "We ondersteunen deze praktijken niet en we gaan erop letten dat de bedrijven waarmee we samenwerken zich hier niet schuldig aan maken."

Bijverdienste

Vanuit een vrouwengevangenis in Oklahoma zouden gedetineerden hebben gebeld naar mensen in Californië. Ze konden als callcentermedewerker 1,45 dollar per uur verdienen, schrijft de BBC.

Eind november stelde Bloomberg zich officieel kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij zegt 100 miljoen dollar te willen steken in een online advertentiecampagne tegen de Amerikaanse president Trump.