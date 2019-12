Paus: troost voor allen die lijden

Paus Franciscus heeft in Vaticaanstad in zijn traditionele kersttoespraak opgeroepen tot troost, licht en vrede. Hij sloot af met het urbi et orbi, de zegen voor stad en wereld.

De Paus sprak over duisternis in het hart van veel mensen. "Maar het licht van Christus is groter", zei hij. Hij verwees onder anderen naar kinderen die te lijden hebben onder conflicten in het Midden Oosten. Hij vroeg aan wereldmachten om samen te werken om conflicten op te lossen en riep op tot vrede in landen als Syrië, Libanon, Jemen en Irak.

Franciscus stond ook stil bij de vervolging van christenen door terreurgroepen in Afrikaanse landen als Burkina Faso, Mali, Niger en Nigeria. Zo werden begin deze maand 14 mensen doodgeschoten bij een aanval op een kerk in Burkina Faso.

Onrecht en vluchtelingen

Ook het Amerikaanse continent werd genoemd in de toespraak. Er was speciale aandacht voor de politieke en economische crisis in Venezuela.

De 83-jarige paus zei ook dat vluchtelingen door onrecht zich gedwongen voelen huis en land te verlaten. Ook op hun vlucht staan ze bloot aan vormen van onrecht, zoals misbruik, slavernij en marteling in onmenselijke detentiekampen, aldus Franciscus.

Duizenden mensen waren naar het Sint Pietersplein gekomen om de zegen te ontvangen. In de hele wereld werd het urbi et orbi door vele miljoenen mensen bekeken.