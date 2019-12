Meeste tv-kijkers voor All You Need Is Love, wel minder dan normaal

De jaarlijkse kerstspecial van All You Need Is Love op RTL 4 is gisteravond door ruim 1,8 miljoen mensen bekeken. Daarmee was het het best bekeken tv-programma op kerstavond, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

In het programma brengt presentator Robert ten Brink onder de noemer 'Niemand mag met Kerst alleen zijn' geliefden weer samen. Zo'n beetje alles wordt uit de kast gehaald om mensen weer te herenigen met de feestdagen.

Hoewel het programma gisteravond de meeste kijkers trok, was het de slechtst bekeken aflevering sinds 2006, toen RTL 4 het programma overnam van SBS 6. De afgelopen dertien jaar wist het programma altijd meer dan 2 miljoen kijkers te trekken. In sommige jaren, zoals in 2015 en 2016 keken zelfs zo'n drie miljoen mensen naar de kerstspecial.

Slimste Mens, André Rieu en Martien Meiland

Het enige programma dat op hetzelfde tijdstip meer dan een miljoen (1,1 miljoen) kijkers trok was de kennisquiz De Slimste Mens op NPO 2. Op NPO 1 werd Kerst met Andre Rieu in Sydney uitgezonden. Daar keken ruim 780.000 kijkers naar.

Verder keken veel mensen naar Chateau Meiland op SBS 6. Dat programma wist 954.000 kijkers naar zich toe te trekken. De excentrieke tv-persoonlijkheid Martien Meiland werd dit jaar een grote hit. Zijn programma won eerder de Gouden Televizierring.

Het hele overzicht van de Stichting KijkOnderzoek: