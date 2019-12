Afgedankte Griekse ezels vaker opgevangen, tijd als werkdier voorbij

Verder de heuvel op staan twee oudere mannen bij een groep ezels. "Ik steun dit project omdat ik bezorgd ben over het lot van de ezels in Griekenland", zegt Dionysios. "Het is goed dat particulieren dit initiatief nemen, want de overheid doet niets. Als dit soort boerderijen er niet waren, waren alle ezels al lang verdwenen."

Dionysios is ook verontwaardigd over de manier waarop ezels op het eiland Santorini worden behandeld. "Het is schandalig dat ze die dieren misbruiken om toeristen van de haven naar boven te vervoeren. Dat moet afgelopen zijn."