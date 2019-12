Paus in nachtmis: God houdt ook van slechtste mensen

"God houdt van iedereen, ook van de slechtsten onder ons. " Dat heeft paus Franciscus gezegd in de kerstnachtmis in de Sint-Pieter in Vaticaanstad. Duizenden gelovigen woonden de viering bij.

De geboorte van Jezus herinnert ons eraan dat God iedereen onvoorwaardelijk liefheeft, zei de paus. "Wacht niet op de liefde van je buren, voordat je hun liefde geeft. En wacht niet op het respect van anderen voordat je hen dient", zei Franciscus in de nachtmis.

Later vandaag spreekt de paus nog het Urbi et Orbi uit, de traditionele zegen voor de stad en de wereld.

Ook viering Betlehem

Op de geboorteplek van Jezus, in Betlehem, verzamelden zich ook duizenden gelovigen voor de viering van Kerst.

Mensen uit de hele wereld zijn daar bij elkaar gekomen om samen te zingen en te bidden. De stad op de Westelijke Jordaanoever heeft de afgelopen tijd extra hotels gebouwd, omdat steeds meer mensen de geboorteplek van Jezus willen bezoeken.

De Israëlische regering maakte onlangs bekend dat Palestijnse christenen in de Gazastrook met Kerst naar heilige plaatsen mogen reizen. Naast Betlehem zijn dat Jeruzalem en Nazareth.

Staatshoofden en regeringsleiders staan vandaag stil bij Kerst. De kersttoespraak van koning Willem-Alexander wordt vanmiddag om 13.00 uur uitgezonden, onder meer op nos.nl, NPO1 en NPO Radio 1.