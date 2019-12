Kerstwekdienst: start Top 2000 en kersttoespraak van de koning

Wat heb je gemist?

Steeds meer winkels zijn gewoon open tijdens Kerst. Een derde van de supermarkten is vandaag open, blijkt uit een rondgang van vakblad Distrifood. Vorig jaar was dat nog een kwart van de supers. In de grote steden ligt het aantal geopende supermarkten het hoogst, maar ook buiten de Randstad groeit het aantal winkels dat open is op Eerste Kerstdag. In navolging van de supermarkten zijn ook veel drogisterijen en warenhuizen vandaag open.

Ander nieuws uit de nacht: