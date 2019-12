Belgische publieke omroepen halen 23 miljoen op voor goede doelen

De jaarlijkse inzamelingsacties van de Belgische publieke omroepen hebben dit jaar samen ruim 23 miljoen euro opgeleverd. Het grootste deel kwam voor rekening van de Vlamingen, De Warmste Week van de VRT haalde 17,5 miljoen euro op, een recordbedrag.

De Warmste Week begon in 2006 onder de naam Music For Life. De actie was geïnspireerd door Serious Request van NPO 3FM en de eerste jaren was er net als in Nederland een glazen huis waarin drie DJ's van radiozender Studio Brussel werden opgesloten.

Enorm bereik

In 2013 kreeg de inzameling een andere vorm en sindsdien wordt met veel verschillende acties geld ingezameld voor allerlei goede doelen. Doordat alle zenders van de VRT meedoen heeft De Warmste Week een enorm bereik.

Dit jaar waren er 13.582 acties georganiseerd voor 2088 goede doelen. Dat zijn volgens de VRT 45 initiatieven per Vlaamse gemeente.

Viva for Life

In Wallonië organiseerde de Franstalige publieke omroep dit jaar nog wel een traditioneel glazen huis, op de Grote Markt in Doornik. Daar werd door drie presentatoren 5.658.352 opgehaald, en ook dat is een record.

Het doel van Viva for Life, zoals de Waalse inzamelingsactie heet, was dit jaar het ondersteunen van Belgische kinderen die in armoede leven.