Kerstavond: zingen in het ziekenhuis en een dienst voor ongelovigen

Het is de avond waarop de kerken traditiegetrouw bomvol zitten: Kerstavond. Maar lang niet iedereen kan naar de kerstdienst toe: er zijn ook mensen die moeten werken, of in het ziekenhuis liggen. En niet overal kan kerst ook in een kerkgebouw gevierd worden.

In Hoogmade, waar de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk vorige maand grotendeels werd verwoest bij een brand, wordt de kerstfamiliedienst dit jaar gehouden in de sportzaal van het sporthuis, naast de kerk. "We zitten hier met gemengde gevoelens", zegt Lydia Foeken van de parochie bij Omroep West. "Wat goed is en waar ik heel blij mee ben, is dat we met elkaar een verbondenheid voelen om samen verder te gaan."

De kerk probeert de sportzaal om te toveren tot een gezellige plek, maar zoals het in de kerk was, zal het natuurlijk niet worden. Komende maand richt een aantal leden van de parochie een stichting op waarmee geld moet worden opgehaald om de kerk weer op te bouwen. De verzekering keert waarschijnlijk veel uit, maar het zal niet genoeg zijn. Zeker drie jaar, denkt de parochie nodig te hebben. "We hopen de stichting de komende jaren in de lucht te houden. Het proces van de kerk opbouwen gaat jaren duren", zegt Ellen Vlieger.

Predikant zonder collecte

De dienst op de ijsbaan in Assen is er een zonder de christelijke gebruiken. Een kerstbijeenkomst waar je het kerstgevoel van krijgt, zonder het lezen uit de bijbel, het bidden en het kerkelijk gezang. Stadspredikant Bert Altena werd door de organisatie van de schaatsbaan in de Drentse hoofdstad gevraagd iets te doen.

"Dus werd het een bijeenkomst voor ongelovigen", zegt Altena. "Er is geen preek, ik ben wel predikant, dus spreken doe ik wel. Maar geen kerkelijke dingen als bidden, zingen en collecteren. Integendeel, na afloop is er een gratis consumptie."

Altena organiseert een bijeenkomst voor degenen die niet naar de kerstdienst gaan, maar de patiënten in Rijnstate in Arnhem kúnnen niet naar de dienst. Voor hen komt het koor naar het ziekenhuis toe: