Amerikaanse universiteit ruziet met bedrijf over letter 'O' in logo

O, o, o, is dat nou niet kinderachtig? Een sportnetwerk uit New York en de universiteit van Ohio hebben ruzie over de letter 'O'. Beide gebruiken de letter in hun logo en volgens Ohio State University lijkt de 'O' van Overtime Sports inc. te veel op die van de universiteit.

Overtime Sports is het daar niet mee eens en heeft een rechtszaak aangespannen tegen de universiteit. Volgens het sportnetwerk heeft de 'O' van Ohio State University geen afgeronde randen, geen rechthoek in het midden heeft en bestaat er dus ook geen gevaar dat iemand de logo's zal verwarren.

Licentierechten

De universiteit is heel fel op het beschermen van het logo omdat het veel inkomsten oplevert. Vorig jaar brachten de licentierechten 15,5 miljoen dollar op en sinds het licentieprogramma in 1980 begon is er al 207 miljoen dollar mee binnengehaald.

Ohio State University heeft ook nog een zaak lopen tegen de universiteit van Oklahoma die, je raadt het al, ook een 'O' in het logo heeft.