Protesten in Ethiopië tegen brandstichting moskeeën

In Ethiopië hebben de afgelopen dagen duizenden mensen geprotesteerd tegen de brandstichting in vier moskeeën. Dat gebeurde vrijdag in de stad Motta, zo'n 350 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Addis Abeba.

Er werden ook winkels van moslims aangevallen. De autoriteiten zeggen dat vijftien mensen zijn opgepakt in verband met de branden. Volgens een politiechef was de aanleiding voor de aanvallen en brandstichtingen een brand in een Ethiopisch-orthodoxe kerk, een paar dagen ervoor.

De demonstranten verwijten de politie dat die laks heeft opgetreden. De betogingen waren door het hele land, ook in Addis Abeba. Een meerderheid van de bevolking in Ethiopië is christelijk, de meesten zijn orthodox.

Een grote minderheid, ruim een derde van de inwoners, is moslim. In de regio waar de moskeeën werden aangevallen, Amhara, ligt die verhouding anders: daar is 80 procent van de bevolking orthodox.

Rijke traditie van tolerantie

Premier Abiy veroordeelde de aanvallen als "pogingen van extremisten om onze rijke traditie van religieuze tolerantie te ondermijnen". Abiy, die dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede kreeg voor zijn streven om het langdurige conflict tussen Ethiopië en buurland Eritrea uit de wereld te helpen, draagt een boodschap uit van eenheid en verzoening.

Zijn voorgangers benadrukten juist de politieke, etnische en culturele verschillen in Ethiopië.