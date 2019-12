Ook op Kerstavond chaos in Hongkong, confrontaties in warenhuizen

In Hongkong is het ook op Kerstavond tot confrontaties gekomen tussen demonstranten en de oproerpolitie. De politie zette traangas en pepperspray in tegen duizenden betogers in warenhuizen.

Demonstranten, van wie sommigen een kerstmuts of een gewei op hun hoofd droegen, gooiden onder meer met paraplu's. Winkelruiten werden vernield en een onbekend aantal mensen is aangehouden.

Buiten blokkeerden betogers straten. In de wijk Tsim Sha Tsui, waar de protesten eerder uit de hand liepen, is nog veel politie op de been. In het gebied deden veel mensen vanavond hun boodschappen voor de Kerstdagen.

Op de nationale televisie was te zien hoe een man in een warenhuis van de tweede naar de eerste verdieping viel, terwijl hij aan de politie probeerde te ontsnappen. Hij werd bij bewustzijn afgevoerd door hulpdiensten.

Ruim een half jaar protest

De bijna wekelijkse demonstraties tegen de bemoeienis van China en de eigen regering begonnen ruim een half jaar geleden. Het lijkt er niet op dat de protesten snel afgelopen zullen zijn.

Vorige maand behaalden zogenoemde pro-democratie-kandidaten nog een grote overwinning bij lokale verkiezingen.

Wat is er toch aan de hand in Hongkong? In onderstaande video legt NOS op 3 het uit.