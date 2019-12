Ook ‘kerstfabriek van de wereld’ voelt pijn religieuze repressie in China

Van een officieel decreet is geen sprake, kerstversiering is niet verboden in China. Toch vermijden steeds meer winkelcentra directe referenties naar Kerst en kiezen ze voor subtielere winterse aankleding, zoals sneeuwvlokken of neutralere ledverlichting. "In het verleden verkochten we veel binnen China, de afgelopen jaren loopt het terug", zegt verkoper Gui Shuiqin. "Chinezen houden niet van buitenlandse feestdagen, de volumes liggen laag. We moeten het echt hebben van het buitenland", zegt ze.

Dat de verkopers de binnenlandse markt zien afkoelen heeft alles te maken met de aanval die is ingezet om buitenlandse invloeden in het land in te dammen, religie voorop. Van de Oeigoeren, veelal moslims, in het westen van het land, tot christenen verder naar het oosten: religieuze vrijheden staan zwaar onder druk in het China van partijbaas Xi Jinping.