Jongetje (3) dat uit kanaal Tynaarlo werd gehaald nog in kritieke toestand

Het 3-jarige jongetje dat vorige week zwaargewond raakte nadat hij in het Noord-Willemskanaal bij Tynaarlo was gekomen, ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn vader wordt verdacht van poging tot doodslag en onttrekking aan het wettig gezag, heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

De peuter kwam vorige week woensdag rond 17.30 uur in het kanaal terecht. Twee agenten wisten hem uit het water te halen en reanimeerden hem. Hij is daarna in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De 39-jarige vader uit Utrecht werd aangehouden na de vondst van het jongetje. Hij zit in beperking, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat mag spreken. De rechter-commissaris bepaalde vandaag dat het voorarrest van de man met 14 dagen verlengd wordt, meldt RTV Drenthe.