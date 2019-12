Celstraf voor vader die 5 weken oude baby ernstig mishandelde

Een 29-jarige vader uit Breda is veroordeeld tot een jaar cel wegens het ernstig mishandelen van zijn vijf weken oude dochtertje. Zij werd in 2014 opgenomen in het ziekenhuis met onder meer blauwe plekken, bloedingen in haar ogen en bloeduitstortingen in de hersenen.

De moeder van het meisje had de vader gevraagd op het pasgeboren kind te passen omdat zij naar een begrafenis moest, schrijft Omroep Brabant. In de loop van de dag kreeg de vrouw een bericht dat het meisje van de bank gevallen was.

Thuis ontdekte de moeder blauwe plekken op de buik van haar dochtertje. Ze belde de huisartsenpost en belandde uiteindelijk met haar baby op de spoedeisende hulp. Het meisje bleek er zo slecht aan toe dat ze moest worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Daar bracht ze ruim twee weken door, waarvan twee dagen op de intensive care.

Kindermishandeling

Een kinderarts concludeerde dat de verwondingen "bijna 100 procent pasten bij kindermishandeling". Het Openbaar Ministerie denkt dat de man het meisje expres in de lucht heeft gegooid, heeft laten vallen en door elkaar heeft geschud.

Wat er precies is gebeurd en waarom, blijft onduidelijk doordat de man er niets over wil zeggen. De rechtbank rekent hem dat de vader zwaar aan.

Hoewel de man geen bekentenis heeft afgelegd, vindt de rechter dat er genoeg bewijs is dat hij de verwondingen heeft veroorzaakt door "krachtig geweld" toe te passen. De rechter benadrukte dat een weerloze baby juist bij haar vader veilig zou moeten zijn.

Volgens de rechter weigert de man hulp en begeleiding te accepteren. Er wordt hem daarom geen voorwaardelijke straf opgelegd. Dat de celstraf niet van langere duur is, komt doordat het lang heeft geduurd voordat het tot een rechtszaak kwam.