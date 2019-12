Werk in tankstation en wasstraat zwaar, medewerkers eerder met pensioen

Werk bij tankstations en autowasbedrijven wordt vanaf 1 januari aangemerkt als 'zwaar beroep'. Dat staat in het principeakkoord over de nieuwe cao die vakbond FNV heeft afgesloten met werkgeversorganisaties Bovag en BETA. Daardoor kunnen medewerkers drie jaar eerder stoppen met werken. Zo'n afspraak werd al eerder gemaakt voor onder meer de cao voor de vleesverwerkende industrie.

Ook stijgen de lonen de komende jaren: er komt per 1 februari 70 euro bruto per maand bij, op 1 februari 2021 nog eens 70 euro per maand. De vakbond heeft met de brancheorganisaties afgesproken dat jongeren vanaf 21 het volwassen loon krijgen. Nu wordt dat loon bereikt op 23-jarige leeftijd.

FNV-bestuurder Albert Kuiper is blij met het resultaat. "Mensen werken vaak onregelmatig, in ploegendiensten", zegt hij. "Tankstations zijn vaak open van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ook is het zo dat men veel moet staan, en is het ook zwaar vanwege de veiligheid en protocollen rond tankstations." De nieuwe cao geldt vanaf 1 januari 2020 en geldt voor 17.000 werknemers.

Vervroegd met pensioen

In Nederland is geen lijst met zware beroepen, zoals in Oostenrijk wel het geval is. Uit onderzoek uit 2016 bleek dat er wel draagvlak is voor een speciale pensioenregeling voor mensen met een zwaar beroep. In het eerder dit jaar afgesloten pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over een vervroegd pensioen voor mensen met zwaar werk, voor maximaal drie jaar.

Er komt geen lijst met zware beroepen, maar er komt wel een vertrekregeling voor ouderen waarbij iedereen eerder kan stoppen met werken. Vanaf drie jaar voor de pensionering kunnen ouderen een door de werkgevers betaald bedrag krijgen om de tijd tot de AOW te overbruggen. Ook kan er geld uit de pensioenpot worden gehaald.